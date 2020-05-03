Türkiye’den Somali’ye nefes

Türkiye'nin dünyanın korona virüsle mücadelesine yönelik yardımları devam ediyor. Son olarak yardım yapılan ülkelerin arasına Somali de katıldı. Türkiye'de üretilen yerli yoğun bakım solunum cihazları yurt dışına ilk kez Somali'ye yardım maksadıyla gönderildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapılan yardımla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" ifadelerini kullandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 14 gün gibi kısa bir sürede Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yoğun bakım solunum cihazları hastanelerde ihtiyacı bulunan Somali'de kullanılacak. Üzerlerine ay yıldızlı al bayrak ve Cumhurbaşkanlığı forslarının yapıştırıldığı kolilerin içinde 10 solunum cihazının yanı sıra tulum ve maske gibi diğer tıbbi ekipmanlar da vardı. Yardım kolilerinin üzerinde Mevlana'nın, "ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve "Türkiye'den Somali halkına sevgilerle" ifadeleri de yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile taşınan yardımlar başkent Mogadişu'ya ulaştı.