Bitlis şehitleri toprağa verildi

Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu (30) için memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde tören düzenlendi. Törende şehidin annesi Refika Kuzu ile eşi Ayşe Karaarslan Kuzu büyük üzüntü yaşadı. Şehit Kuzu'nun cenaze namazı korona virüs önlemleri kapsamında katılımcıların sosyal mesafeli saf tutmasıyla kılındı. Cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Ardından Kuzu'nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

BAKAN SOYLU KATILDI

Şehit Jandarma Özel Harekat Kıdemli Uzman Çavuş Eyüp Fidan ise memleketi Aksaray'da sonsuzluğa uğurlandı. Şehidin cenazesi getirildiği Paşacık Mahallesi 1657 sokakta bulunan anne evinde helallik alındıktan sonra Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi'ne götürüldü. Korona virüs nedeniyle cenazeye katılımlar sınırlandırılırken cenaze namazı da sosyal mesafeli ve maskeli kılındı. 2 çocuk babası kıdemli uzman çavuşun cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Aksaray Şehitliğine defnedildi. Şehidin cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Aksaray protokolü ve şehidin yakınları katıldı.

Şehit Jandarma Özel Harekat Kıdemli Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

Hasan Kuzu