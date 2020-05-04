Haziran’da tatil planı yapmaya başlarız

Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, korona virüs salgınında pik noktasının aşıldığını ve şu an salgının plato döneminde olunduğunu söyledi.

NORMALLEŞME BAŞLADI

Aşağı doğru inişlerin başlayacağını ifade eden Pullukçu, "Haziran'da hepimizin rahatlayacağını ve tatil planları yapacağımızı düşünüyorum" dedi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nin kendi üyeleri arasında düzenlediği online toplantı hakkında bilgi veren Pullukçu, "Tüm hastanelerde vaka sayıları azalıyor. Toplantıda normalleşmenin nasıl olacağı konuşuldu. Normal hasta kabul etmeye başlayalım mı, nerelerde başlayalım konusu tartışıldı. Çoğu hastane artık kendi normal hastalarını kabul etmeye başladığını söylüyor. Yavaş yavaş normal hastalarına bakmaya başlayacaklar. Bu zorda olan hastaların toparlanması için sevindirici. Geçiş süreci için herkesin farklı fikirleri var. Ben Mayıs ayından itibaren yavaş yavaş terbirler alınarak normalleşmeye geçilmeye gerektiğini söyledim. Ama tabii ki önlemleri bırakmayacağız. Pik noktasını aştık, şimdi platodayız aşağı doğru inişler başladı diye konuşuluyor" dedi. Herkesin normalleşme sürecine yavaş yavaş girdiğini ifade eden Pullukçu, şöyle devam etti: "Bizim de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kovid-19 hastaları için kullandığımız bir kliniği haftaya iade etmemiz konuşuldu. İnşallah bu şekilde ödünç olarak kullandığımız klinikleri birer birer sahiplerine geri vereceğiz. Umarız bu dönemi de bir sıkıntı olmadan bitiririz."

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu

TEDBİRLER ÖNEMLİ

Önümüzdeki dönemde tedbirlerin nasıl uygulandığı, insanların nasıl önlem aldıklarının yine önem kazanacağını vurgulayan Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, "Normalleşme sürecine geçerken vaka sayılarında tekrar artış olursa yeniden 'anormalleşme' dönemine geri dönebiliriz. Ancak tedbirleri elden bırakmazsak güzel bir geçiş dönemi yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.



İKİNCİ DALGA BEKLEMİYORUZ

Salgında ikinci dalga olup olmayacağını da değerlendiren Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, "Toplantımızda bir kısım hekimler Eylül-Ekim aylarında vaka artışı olabileceğini aktardı. Ben ise çok insanın bu hastalığı sessiz sedasız geçirdiğini düşünüyorum ve bu nedenle yeni bir dalga olmasını beklemiyorum. Yeni vakalar elbette olacak ama bunların sayısının fazla olacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

Erhan GÜLENÇ