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İlahiyatçı Döngeloğlu korona virüse yenildi

Bir süredir korona virüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlahiyatçı Döngeloğlu korona virüse yenildi
Giriş Tarihi: 4.5.2020

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bir süre önce korona virüs belirtileriyle Başakşehir Devlet Hastanesi'ne başvurmuş ve yapılan test sonucu pozitif çıkmıştı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Döngeloğlu dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Döngeloğlu'nun vefat haberini alan sevenleri hastanenin önüne gelirken, ünlü ilahiyatçının cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. Döngeloğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

PROF. DR. DİLMENER HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dilmener korona virüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Prof. Dr. Murat Dilmener'e, 2004'te İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoksul hastaları hukuka aykırı şekilde ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 135 profesör ile birlikte soruşturma açılmış ancak Dilmener'le ilgili dosya daha sonra kapatılmıştı.

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