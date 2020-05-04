Kabinenin gündemi normalleşme planı

Çalışmalarını İstanbul'daki Huber Köşkü'nde sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün altıncı kez videokonferans yöntemiyle yapılacak kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerinin belirlenmesi olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı seçenekler üzerinde çalıştığı LGS'nin haziran ayının son haftasında gerçekleşebileceği belirtiliyor. Salgın nedeniyle daha önce 25-26 Temmuz'a ertelenen YKS'nin de turizm sektörünü olumsuz etkilememesi için haziran ayına çekilebileceği üzerinde duruluyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE ESNEKLİK

21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7.5 milyon vatandaşın durumu da toplantıda ele alınacak. 44 gündür sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşlardan gelen talepler üzerine Başkan Erdoğan, bu konuyla ilgili bir çalışma talimatı verdi. Konu Bilim Kurulu tarafından da değerlendirildi. Son olarak kabine toplantısında bir değerlendirme yapılarak, bu vatandaşlara yönelik kısıtlamanın esnetilmesi bekleniyor. 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkmasına izin verilmesi üzerinde duruluyor. 20 yaş altındakiler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ise şu anda bir değişiklik öngörülmüyor.

NORMALLEŞME PLANI

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda hazırlanan normalleşme planı da masaya yatırılarak son şekli verilecek. Bakanlıkların, sektör temsilcilerinin ve Bilim Kurulu'nun görüşleriyle hazırlanan planda il il, sektör sektör atılacak adımlar ve zorunlu olacak tedbirler yer alacak. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra plan Ramazan Bayramı öncesi kamuoyuyla paylaşılacak.



KISITLAMALARA DEVAM

Şu ana kadar hafta sonları ve resmi tatil günlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin sahadaki uygulaması ve salgınla mücadeleye olan katkısı da kabinede değerlendirilecek. Bu kapsamda önümüzdeki hafta sonu 9-10 Mayıs tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlamasının sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, bir sonraki hafta Salı günü olana 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alarak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı boyunca bu tedbirin nasıl uygulanacağı konuları da değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta hastane inşaatlarını havadan denetlemişti



ERDOĞAN, AŞI ZİRVESİ'NE KATILACAK

Başkan Erdoğan, bugün korona virüsle mücadele için AB öncülüğünde ortak aşı fonu oluşturulmasıyla ilgili zirveye telekonferansla katılacak. Bu kapsamda korona virüs aşısının geliştirilmesi için 7,5 milyar Euro kaynak toplanması amaçlanıyor.





İSTANBUL'UN HASTANELERİ HIZLA YÜKSELİYOR

Başkan Erdoğan, inşaat çalışmaları devam eden Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projelerine ilişkin bir video paylaştı. Erdoğan mesajında, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" dedi. Erdoğan, 45 günde bitirilmesi talimatını verdiği hastaneleri geçtiğimiz hafta da havadan denetlemişti.

HASAN AY