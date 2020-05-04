Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? 31 ile giriş çıkış seyahat yasağı bitiş tarihi belli oldu mu?

Ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok önlem alındı ve hayata geçirildi. Bu önlemlerden biri de 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için uygulanan giriş çıkış yasağı.Şehirlr arası yasak ne zaman bitecek? 31 ile giriş çıkış yasağın bitiş tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

ŞEHİRLER ARASI YASAK NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 18.04.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderilen 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' konulu genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılan tüm giriş-çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı belirtildi.

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlama ile ilgili kararın, bugün gerçekleşecek kabine toplantısında değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin kararın bu toplantıda alınacağı belirtildi.

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı