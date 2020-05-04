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Haberler Gündem Türkiye'den Somali'ye ikinci yardım

'den 'ye ikinci yardım

'nin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri 'ye ulaştı.

Türkiye'den Somali'ye ikinci yardım

04.05.2020, 09:23

Türkiye'nin, Covid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından hazırlanan sedye, yatak ve nevresim gibi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağına yüklendi.

Malzemelerin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Somali bayraklarının yanı sıra Türkçe ve Somalice olarak Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerinin yer aldığı görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Covid-19'la mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştırıldı.

Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsamında daha önce de Somali'ye tıbbi malzeme göndermişti.

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