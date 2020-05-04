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'in usulsüz villası için harekete geçti

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Gazetesi yazarı ’in ilçedeki müthiş manzaralı lüks villasında yapıldığı iddia edilen imar usulsüzlükleri ile ilgili inceleme başlattı.

Yılmaz Özdil'in usulsüz villası için Bodrum Başsavcılığı harekete geçti

04.05.2020, 20:49 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020,20:50

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in bodrum Bitez'de 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı kaba inşaat halindeki villasında ruhsata aykırı inşaat yaptığı iddiaları üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

142 METREKAREDEN 310 METREKAREYE ÇIKARILDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz Ozdil'in eşi adına kayıtı villa icin basında çıkan haberleri ihbar kabul ederek konu ile ilgili inceleme başlattı.
Başsavcı Şükrü Arslan'ın talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında imar suçları bürosu konuyu inceleyecek.
Araştırma ve inceleme sonucunda gerekiyorsa soruşturma açılacağı öğrenildi. Hülya Özdil'in ifadesine başvurulabileceği kaydedildi.

Bilindiği gibi Yılmaz Özdil'in villasına 142 metrekare için ruhsat alınmış kaçak yapılan inşaat çalışması sonucu villa 310 metrekareye çıkarılmıştı. Villaya;18 metrekare müştemilat, 9 metrekare depo, 13,5 metrekare jeneratör odası, 81 metrekare bodrum kat ve 45,5 metrekare balkon ilavesi yapıldığı belirlenmişti.

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