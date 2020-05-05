Macro Center başörtüsü takan kızları işten çıkarmıştı! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi

Aile ve Çalışma Bakanlığından, "bir market zincirinde üç kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunun bilindiği aktarılan açıklamada, "Bakanlık olarak, şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, kamu davası açılması halinde davaya müdahil olacağımızı ve hukuki süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.
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