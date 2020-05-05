  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Macro Center başörtüsü takan kızları işten çıkarmıştı! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi

başörtüsü takan kızları işten çıkarmıştı! Aile Çalışma ve Bakanlığı devreye girdi

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, "bir market zincirinde üç kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması" iddialarına ilişkin, kamu davası açılması halinde davaya müdahil olunacağını ve hukuki sürecin takip edileceğini bildirdi.

Macro Center başörtüsü takan kızları işten çıkarmıştı! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi

05.05.2020, 17:28

Aile ve Çalışma Bakanlığından, "bir market zincirinde üç kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunun bilindiği aktarılan açıklamada, "Bakanlık olarak, şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, kamu davası açılması halinde davaya müdahil olacağımızı ve hukuki süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Detaylar gelecek...

Başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmıştı! TİHEK, resen inceleme başlattı Macro Center'dan skandal uygulama! Baş örtülü diye işten çıkarıldı Macro Center'da başörtülü çalışanın işten çıkarılması skandalında suç duyurusu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Macro Center başörtüsü takan kızları işten çıkarmıştı! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA