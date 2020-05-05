  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker 31 Mayıs'ta terhis olacak

Yeni takvimi belli oldu, 66 bin asker 'ta olacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen ve celp işlemlerinin tarihi belli oldu. Buna göre, terhis işlemleri 'ta, celp işlemleri ise 5 Haziran'da başlayacak.

Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker 31 Mayıs'ta terhis olacak

05.05.2020, 16:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs sebebi ile ertelenen askerlik işlemleri ile ilgili yeni takvimi açıkladı.

Koronavirüs sebebi ile askerlik işlemlerinde yapılan kısıtlamalar kaldırılıyor. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlü, 31 Mayıs tarihinde terhis olacak. 53 bin kişi ise 5 Haziran'da celp işlemlerine başlayacak.

Bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

2020 yılı bedelli askerlik ücreti sene başında 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5 bin 261 euro olarak belirlendi.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker 31 Mayıs'ta terhis olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA