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Haberler Gündem İdlib’de 8’inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

’de 8’inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

İdlib’de 8’inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

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