İdlib’de 8’inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.