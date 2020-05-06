  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İletişim Başkanı Altun'dan Selçuk Bakraktar’ı gerçek dışı iddialarla hedef alanlara cevap

İletişim Başkanı Altun'dan ’ı gerçek dışı iddialarla hedef alanlara cevap

, Twitter hesabından Milli Teknoloji Hamlesi hakkında açıklama yaptı. İletişim Başkanı Altun, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı hedef alan gerçek dışı iddialara "Türkiye yepyeni bir heyecan ve kararlılıkla başlatmış olduğu #MilliTeknolojiHamlesi projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek, devletimizin ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edecektir." şeklinde cevap verdi.

İletişim Başkanı Altun'dan Selçuk Bakraktar’ı gerçek dışı iddialarla hedef alanlara cevap

07.05.2020, 01:25

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN..."

"Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez.
Türkiye yepyeni bir heyecan ve kararlılıkla başlatmış olduğu #MilliTeknolojiHamlesi projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek, devletimizin ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edecektir.

Devletimiz milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir. Güçlü ve bağımsız Türkiye, hem bölgesel hem küresel barış ve istikrarın teminatıdır!"

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar duyurdu: İBB ile protokol feshedilecek

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İletişim Başkanı Altun'dan Selçuk Bakraktar’ı gerçek dışı iddialarla hedef alanlara cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA