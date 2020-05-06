Piyasalara ‘normalleşme’ morali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin korona virüs salgınına karşı verdiği başarılı mücadelede neticesinde açıkladığı ekonomide normalleşme adımları, büyük yankı buldu. İzmir'de taksilerde tek ve çift plakaya göre trafiğe çıkma uygulaması kaldırılırken, 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför ve berberler ile AVM'lerdeki işyeri sahipleri ve çalışanları da büyük sevinç yaşadı.

AVM'LERDE ATEŞ ÖLÇÜLECEK

11 Mayıs'ta açılacak olan AVM girişlerinde X-Ray cihazlarının yerini, belirli bir mesafeden ateş ölçen cihazlar alacak. AVM içinde de mesafe şartı uygulanacak. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerde saat 12.00 - 20.00 saatleri arasında geçerli olacak şekilde esnek çalışma saati uygulanması için tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

USTURALI TIRAŞ YOK

21 Mart'tan beri kapalı olan berber ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi günü açılıyor. Alınacak önlemler ise şöyle olacak:

● Salgın bitene kadar sakal tıraşı usturayla yapılmayacak. Makineyle düzeltme yapılacak.

● Dükkan içindeki bir koltuk dolu, bir koltuk boş çalışılacak.

● Çalışanlar eldiven-maske kullanacak. Müşteriler de maske takacak.

● Randevu ile hizmet olacak.

ERKEN BAYRAM SEVİNCİ

İzmir Kuaförler ve Berberler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Apaydın, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bayram öncesi açtığımız için mutluyuz. Hijyen kurallarına eskisinden daha fazla dikkat edeceğiz" dedi.

TAKSİCİLER DE MUTLU

İzmir'de taksilerin çift ve tek plakalı çalışması uygulaması önceki geceden itibaren kalktı. Kararı büyük sevinçle karşıladıklarını belirten İzmir Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Araçların uzun süre etkili özel kimyasallarla ilaçlanmasına devam edilecek. Şoför arkadaşlar maske takacak. Ayrıca taksiye ikiden fazla yolcu alınmayacak. Hayat normale döndükçe esnafımız için de zor günler geride kalacak" diye konuştu.

İzmirli berber Hakan Cuma'nın randevu defteri kabardı.

Berberler şimdiden müşterileri için steril koşullar oluşturmaya çalışıyor.

Pazartesi açılacak olan berber dükkanlarında, dezenfektan çalışmalarıyla hazırlık yapılıyor.

Fatih ŞENDİL

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