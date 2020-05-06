Şehit Uzman Onbaşı sonsuzluğa uğurlandı

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan mayına basarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş (23), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından Beşen Mezarlığı'nda şehit için düzenlenen törene, korona virüs salgını nedeniyle birinci derece yakınları ve protokol dışında kimse alınmadı. Törene katılanlar, sosyal mesafe kuralına göre önceden kireç ile işaretlenmiş yerlerde saf tuttu. Gündeş, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.