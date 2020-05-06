Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 209'a çıktı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son olarak 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 209'a çıktığı belirtildi.

Ülkede ayrıca 1687 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 31 bin 938 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar 6 bin 783 hastanın da sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede vaka sayısının 122 artarak 3 bin 842'ye çıktığını, 1860 kişinin ise hastalığı atlattığını açıkladı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 olduğu belirtilmişti.

LİBYA

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bir kişide daha virüs tespit edildiği, böylece ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 64'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3, iyileşen hasta sayısı ise 23 olarak açıklanmıştı.