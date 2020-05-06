‘Telefonda bayramlaşalım’

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, hastaneye gelen vaka sayısının gün geçtikçe azaldığını söyledi.

HAZİRAN'I BULACAK

Zatürre ile gelen hasta sayısında ciddi azalma kaydedildiğini ifade eden Çelik, "Biz tespit ettiğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı filyasyonlarda pozitif temasların yakınlarını saptayıp hastaneye alıyoruz. Onlardan ötürü bir kalabalıklaşma var ama hasta sayısında ciddi bir düşüş görmekteyiz. Ölüm sayısı da azalmış durumda. Şu an bizim entübe sayımız da ilk başlara göre son derece düşük seviyede seyrediyor" diye konuştu.

ESNETME SIKINTI YARATABİLİR

Korona virüsle mücadelede piki yayvan hale getirmenin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhami Çelik, "Biz, bunu başarabildiğimizi ülke olarak gösterdik. Nasıl bunu yaptıysak azalmayı da öyle götürebileceğiz. Birden düşmesini beklememiz mümkün değil. Ben yine korona virüsle mücadelenin Haziran'ı bulacağını tahmin etmekteyim" dedi. Ramazan Bayramı'nda dikkatli olunması gerektiğini de kaydeden Çelik, "Bayramla ilgili kararın ne olacağını bilmiyorum ama şu aşamada kendi görüşümü açıklamam gerekirse kuralları esnetmek biraz sıkıntı yaratabilir. Çünkü daha önce yaşanan tecrübeler var. Japonya ve Singapur'da gördük. Bunları dikkate almamız gerekiyor. Daha temkinli ve tedbirli gitmek lazım. Ramazan Bayramı'nın eski bayramlar gibi olmasını beklemeyim. Bayramlaşmayı telefonlarla veya görüntülü konuşmalarla yaparsak daha iyi olur. Yaz tatili planı yapmak için de Haziran'ı görmek gerekir. Çünkü, vaka sayımız Haziran'da 150-175 bin aralığında olur" ifadelerini kullandı.