Yeni Danıştay Başkanı belli oldu!

Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi. Yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yerine Başkanlık için Danıştay Genel Kurulunca dün yapılan seçimden sonuç alınamayınca oylamalara bugün devam edildi. Seçimde, 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı. Seçim sonunda, 65 oy alan Zeki Yiğit, Danıştay'ın yeni başkanı oldu.

YENİ DANIŞTAY BAŞKANI ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başlamış, çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda görev alarak sırasıyla Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Evli ve dört çocukludur.