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Başkan Erdoğan talimat verdi! 'den Tunus'a yardım malzemesi

Bakanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye'den Tunus'a yardım malzemesi

08.05.2020, 08:58 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020,09:00

Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.

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