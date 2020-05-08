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İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.