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Haberler Gündem İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu

'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu

08.05.2020, 19:11

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul genelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritası verilerine göre; saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 36 olarak görüldü.

YOĞUNLUK OBJEKTİFE YANSIDI

Özellikle bazı noktalarda trafik yoğunlaşırken Cevizlibağ D100 Edirne yönünde trafik durma noktasına geldi. Cevizlibağ'da metrobüs durağındaki yoğunluk da dikkat çekti.

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