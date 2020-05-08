Selçuk: EBA TV yaz tatilinde yayında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili süresince Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) açık, EBA TV'nin yayında olacağını bildirdi. Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti. Tatil süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti. Selçuk, "Okul yok ama EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu da var" ifadelerini kullandı.