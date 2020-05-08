  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Selçuk: EBA TV yaz tatilinde yayında

: yaz tatilinde yayında

Selçuk: EBA TV yaz tatilinde yayında
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili süresince Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) açık, EBA TV'nin yayında olacağını bildirdi. Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti. Tatil süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti. Selçuk, "Okul yok ama EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu da var" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Selçuk: EBA TV yaz tatilinde yayında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA