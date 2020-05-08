Türkiye korkusu Yunanistan'a İHA kiralattı

Türkiye yerli ve milli olarak üretilen İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'larla (silahlı insansız hava aracı) bölgedeki hava gücünün en önemli temsilcisi oldu. Özellikle Suriye'deki operasyonlarda kullanılan hava araçları hem hedefleri yok etmede hem de keşif ve gözleme faaliyetlerinde üstün kabiliyetlerini kanıtladı. Türk üretimi İHA ve SİHA'lardan tüm dünyada övgüyle bahsedildi.

SINIRLARIMIZI GÖZLÜYORLAR

Hürriyet'in haberine göre, Türk İHA'ları geçen yıldan beri Ege, Akdeniz ve Meriç semalarında da uçarak keşif ve gözetleme faaliyetlerini yürütüyor. Bu gelişmeler Yunan savunma sisteminde önemli sorun yarattı. Yunanistan Ege'de Türk İHA'larını tespit için F-16'larını havalanmak zorunda kaldı. Bu da büyük maddi külfet getirdi. Ayrıca Yunan hükümeti medyada, "F-16'larımız Türk İHA'larının peşinde koşuyor" ve "Türk İHA'ları Ege'de harman savuruyor" ifadeleriyle eleştirildi. Yunan savunma planlarını hazırlayan kurmaylar, Türk İHA'ları ile nasıl başedebileceklerine uzun süre bir türlü karar veremediler. Yunanistan'ın elindeki çok eski model 2 adet İHA da istenilen sonucu vermedi. ABD ile 3 adet Reaper tipi İHA için müzakereler başlatıldı. Ancak, acil çözüm olarak İsrail'den 2 adet Heron Mk2 kiralanması tercih edildi.

6 AY İÇİNDE TESLİM

Yunanistan yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında iki İHA kiraladı. Anlaşma koronavirüs nedeniyle telekonferansla imzalandı. Yunanistan 6 ay içinde teslim edilecek İHA'ların kira bedelini 3 taksitte ödeyecek. İHA'lar Ege ve Meriç'te sınır güvenliği için kullanılacak. Yunanistan, kira sözleşmesi sona erdikten sonra istediği takdirde İsrail yapımı 2 adet İHA'yı satın alabilecek. Görüşmeleri yaklaşık iki senede sonlanan bu kiralama iki ülke arasındaki ilk askeri anlaşma oldu. Anlaşmaya ilgili konuşan İsrail Uluslararası Savunma İşbirliği Dairesi Başkanı Yair Kulas, "Diğer Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi Yunanistan'la da güvenlik sorunlarına yardım sağlayacak daha fazla anlaşma imzalamayı umut ediyoruz" dedi.