Evrensel Gazetesi ve Artı Gerçek haber sitesinde 5 Mayıs'ta yayınlanan "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı yazısı nedeniyle Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un suç duyurusu üzerine açtığı soruşturma, "darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef almak" suçlaması ile yürütülüyor.
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