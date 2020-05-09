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Dijital kutlama

Koronavirüs üyesi Prof. Dr. , 'nin normalleşme yönünde attığı ilk adımları değerlendirdi.

Dijital kutlama
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Önümüzdeki bayramın büyük risk taşıdığını söyleyen Özlü, "Kentsel alanlardan kırsal alanlara bir hareket olacak, insanlar bayramlaşmak için memleketlerine dönerlerse yeni bir atağın başlama olasılığı var" dedi.

EL ÖPMEK RİSKLİ
BU tür kararların bölgesel verilere göre alınacağını düşündüklerini söyleyen Özlü, "Bilim Kurulu olarak tedbirler konusunda bayramda da sosyal mesafenin korunması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu bayram bayramlaşmayı dijital ortamdan yapmalıyız. El öpmek, sarılmak, kucaklaşmak bu bayram riskli olabilir" dedi.

BERBER VE KUAFÖRE GİDECEKLERE UYARI
Prof. Dr. Tevfik Özlü, berbere gidecek olan vatandaşlara hayati önem taşıyan tavsi-yelerde bulundu. Muhakkak maske ve sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çeken Özlü, tek kullanımlık malzemelerin kullanıl-ması, ortak malzeme kullanımından kaçınılması ve randevu sistemiyle çalışılması konusuna dikkat çekti.

FATİH ŞENDİL

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