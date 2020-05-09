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Sinekten koronavirüs bulaşır mı? üyesi cevapladı

Üyesi hesabından çok merak edilen, "Sineklerden coronavirüs bulaşır mı?" sorusuna yanıt verdi. Kara, "COVID-19 bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor. Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta." dedi.

Sinekten koronavirüs bulaşır mı? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara cevapladı

09.05.2020, 10:36

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüsün sivrisinekler ya da ev sinekleri ile bulaşmadığını söyledi.

Prof. Dr. Ateş Kara, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 278 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını için sıkça sorulan "Sivrisinekten bulaşır mı?" sorusuna yanıt verdi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınının sivrisinek aracılığıyla bulaşmayacağını açıkladı. Ateş Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor. Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta. Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunulma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir" ifadelerini kullandı.

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