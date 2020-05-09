Haberler Gündem Son dakika: Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuç sorgulama...

Son dakika: Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuç sorgulama...

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Anadolu Üniversitesi (AÖF) sınav sonuçları açıklandı. 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet ortamında ilk kez kişiye özel olarak yapılan sınavların sonuçları merak ediliyor. İşte AÖF sınav sonuç sorgulama...