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Haberler Gündem Son dakika: Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuç sorgulama...

Son dakika: sınav sonuçları açıklandı! sınav sonuç sorgulama...

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği () sınav sonuçları açıklandı. - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında ortamında ilk kez kişiye özel olarak yapılan sınavların sonuçları merak ediliyor. İşte AÖF sınav sonuç sorgulama...

Son dakika: Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuç sorgulama...

09.05.2020, 11:39

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde corona virüs (Covid-19) nedeniyle 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda ilk kez kişiye özel gerçekleştirilen sınavların bitiminden 1 gün sonra sonuçlar açıklandı.

Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki 20 günlük süreç içerisinde internet tabanlı ortamlarda ilk kez kişiye özel olarak gerçekleştirdi. 1 milyonu aşkın öğrencinin sınav sonuçlarını beklemesi kısa sürdü.

Sınavların tamamlanmasından 1 gün sonra sonuçlar açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklandığını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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