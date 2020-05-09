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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan pandemi hastanelerinde inceleme

Başkan , Sancaktepe'de yapımı devam eden pandemi hastanesinde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. Erdoğan'ın daha sonra 'na yapılan hastanede de incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan pandemi hastanelerinde inceleme

09.05.2020, 14:33 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020,15:20

Koronavirüs ile mücadelede güçlü sağlık sistemi ile öne çıkan Türkiye, pandemi ile mücadele için Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de iki hastaneyi daha hayata geçirmek için harekete geçmişti.

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşaatı başlayan hastanelerde çalışmalar sürüyor. Büyük bölümü tamamlanan hastaneleri Başkan Erdoğan yakından takip ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İNCELEMELERDE BULUNUYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'deki ve Atatürk Havalimanı bölgesinde yapılacak iki hastanede incelemelerde bulunacak. Erdoğan, ilk ziyaret için Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneye gitti.

Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de 7 Nisan günü yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00 sıralarında Sancaktepe'ye yapılan salgın hastanesine gelerek incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durum hakkında bilgi verdi. Erdoğan'ın incelemesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın incelemesi yaklaşık yarım saat sürdü. Erdoğan pandemi hastanesini helikopterle havadan da inceledikten sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneye geçti

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