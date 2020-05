Türkiye'nin 'Libya' başarısı Afrika'da dengeleri değiştirecek

Terör ve Güvenlik Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Türkiye'de hem içeride son günlerde CHP tarafından dile getirilen darbe söylemlerini, hem de Libya, Suriye ve Irak'taki operasyonları Yeni Asır'a değerlendirdi. İlk olarak Libya'da BM nezninde meşru kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye'nin yaptığı askeri işbirliği ile darbeci Hafter arasındaki savaşa değinen Başbuğ, "Hafter, UMH'nin harekatlarıyla ciddi dayak yedi. Bu dayağı da Rusya, Fransa, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır'ın desteğine rağmen yedi. Yedi düvel karşımızdaydı. Yerli-milli savaş ekipmanlarıyla Türk kurmayı ve Libyalı kardeşlerimizin alan deneyimi birleşince büyük sonuç geldi. Libya'nın son 3-4 ayı Harp Akademileri'nde ders olarak okutulur" diye konuştu.

DARBECİ HAFTER'İN SONU YAKIN

UMH güçlerinin Hafter için stratejik önemdeki Terhune ve Vatiyye'ye yönelik 7 cephede harekata devam ettiğini belirten Başbuğ, "Bu cepheler birleştirildiğinde açıkça Türklerin Hilal taktiğinin uygulandığı görülüyor" dedi. Aşiretlerin de desteğini UMH'ye kaydırdığını ifade eden Başbuğ, Hafter'in sonunun yakın olduğunu söyledi. Başbuğ, Türkiye'nin Libya'da başarılı olmasıyla Afrika'daki tüm dengelerin değişeceğini ve Afrika ülkelerinin emperyalist ülkelere karşı tamamen bağımsız olmak için harekete geçeceğini kaydetti.



Türkiye neden Libya'da? Türkiye, emperyal devletlerin Güney Kıbrıs'la işbirliği yaparak çökme peşinde olduğu Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarındaki hakkını savunuyor. Libya'da UMH ile olan işbirliğimiz bu açıdan çok önenmli. UMH ile 27 Kasım'da deniz yetki alanları ile ilgili mutabakat muhtırası imzaladık. Bu çok kritik bir adım. Libya ile aramızda bir deniz koridoru oluştu ve bu da bölgedeki enerji kaynaklarına çökmek isteyenlerin çarkını bozdu. Biz bu muhtırayı imzalayınca bazı Avrupa devletleri Güney Kıbrıs Rum Kesimi'yle anlaşma yapmaya kalktı. Amaçları Türkiye'nin imzaladığı anlaşmayı taca çıkarmaktı. Biz de karşı atağa geçtik ve Libya'ya askeri destek sağlama konusundaki tezkereyi geçirdik. 'Zillet ittifakı' olarak nitelendirilen partiler bu tezkerenin Meclis'ten geçmemesi için ellerinden geleni yaptı. Ama başarılı olamadılar.



Türkiye'nin müdahalesi Libya'daki iç savaşta dengeleri nasıl değiştirdi?

Ocak itibariyle bizimkiler oraya kara, hava ve deniz unsurlarını gönderdi. Anlaşma imzalandığında Libya Hükümet sözcüsü "Biz hava savunması konusunda çok eksiğiz. İlk etapta acil hava savunma desteği istiyoruz" demişti. Bunun üzerine oraya İHA, SİHA, hava savunma sistemleri, gece görüş cihazları gönderdik ve eğitimini vermek üzere de bir üs teşkil ettik. Tabi kara ve deniz unsurlarımızı da bölge için seferber ettik. Şu an orada Türk askeri fiilen savaşmıyor. Savaşı UMH güçleri yapıyor. Türkiye'nin müdahalesi ile UMH, Hafter'e önemli zararlar verdi.

İHA VE SİHA'LAR ROL OYNADI

Afrin harekatında SİHA'larımız destan yazmıştı, burada da başarıyı SİHA'lar mı getirdi?

Bu topyekün bir mücadele. Kara, deniz ve hava unsurlarımız destan yazıyor. Ancak işi çözen İHA ve SİHA'lar oldu. İHA ve SİHA'larla Hafter'in askeri araç ve mühimmat konvoyları, üsleri vuruldu. Özellikle 28 Mart'ta Sirte'de Hafter'in kurmaylarının yer aldığı bir toplantıyı vurduk. Bu çok önemliydi.



Toplantıda kimler vardı ve bunların vurulması neden önemliydi?

Toplantıda Hafter'in sağ kolu olan, operasyonlarının sorumlusu Tümgeneral Salim Diryak üst düzey yöneticileriyle bulunuyordu ve bunlar etkisiz hale getirildi. Bu atılan ilk büyük tokattı. UMH güçleri 13 Nisan'dan itibaren ikinci dalga harekat başlattı ve kıyı Libya'yı ele geçirdiler. Hafter bu bölgeyi elinde tutarak UMH'nin Tunus'la bağlantısını kesiyordu. Buralar ele geçirilince Tunus'la direkt bir hat oluşturuldu.

ARTIK AŞİRET DESTEĞİ SAĞLANDI

Peki savaşta son durum nedir?

UMH şu an orada Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşlarda kullandığı Hilal Taktiğini uyguluyor. 20 Nisan'dan Hafter'in kalesi Terhune'ye yönelik bir hareket var. Giryan, Tuveyşa, Selahaddin, Meşru, Zatarna, Karabbolli, Mesellate gibi 7 cephede devam ediyor. Bu cepheler haritada birleştirildiğinde açıkça Hilal Taktiği görülüyor. Kurt kapanı da denilen bu taktik bizim iki bin yıllık askeri maharetlerimizden biri. Bu harekat Hafter'in kalesi Terhune ve hava üssü olan Vatiyye arasındaki bağlantıyı kesmeyi amaçlıyor. Şu an burada UMH bir çember oluşturmuş durumda. Burada Hafter'in ikmal yollarının kesilmesi sağlanacak. Orası düşerse hava saldırıları kesilmiş olur. Zaten şu an Hafter'in hava gücü büyük darbe yedi.



Bu iç savaşta Libya halkının tavrı nedir? Aslında Vatiyye'ye yönelik operasyonlar Mart'ta başlatılmıştı. Ancak orada bir ayak oyunu oldu. Harekata destek verecek olan aşiretlerin bazıları son anda Hafter tarafına geçti. Bir gün sonra Vatiyye yine Hafter'in eline geçti. Şimdi ise aşiretlerin UMH'ye yanaştığı bir dönem başladı. Libyada 30 büyük aşiret var. Bunları yanına çeken kazanır ve bunu bildikleri için BAE aşiretleri Hafter safına çekmek için 250 milyon dolar dağıttı. Ama şimdi aşiretler UMH'nin yanına geçiyor. O yüzden bu bölgelerde doğudan batıya bir kama gibi hat oluşuyor. Bu Hafter'in sonu demek. Bu olursa Hafter artık uzatmaları oynar.



ÖLESİYE SALDIRIYORLAR AMA...

Afrika'nın kaderi nasıl değişecek? UMH'nin savaşı kazanması Afrika'nın kaderini değiştirir. Bu emperyalistlere karşı oradaki devletlerin domino etkisiyle bağımsızlığını kazanması demektir. Çünkü Afrika'da özellikle Fransa hakimiyeti var. Kıtanın yarısının dili bile Fransızca. Bizim Libya'da olmamız Afrika'daki dengeleri değiştirecektir. Bunu bildikleri için ölesiye saldırıyorlar. Ama başaramayacaklar.



TÜRK BÜYÜKELÇİLİGİ YAKINLARINA SALDIRI

Libya'da Hafter milisleri Trablus'ta Türkiye ve İtalya Büyükelçilikleri'nin bulunduğu Zawiyat Al Dahmani bölgesine grad füzeleri ile saldırı düzenledi. UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi, Dahmani bölgesine gerçekleştirilen saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, biri sivil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgede maddi hasar meydana geldi.



5 ÜLKE DESTEKLİYOR

7 düvel dediniz. Hafter'i kimler destekliyor?

S. Arabistan, BAE, Fransa, Rusya, Mısır doğrudan sahada olanlar. Bir de dolaylı destekler var. Onlar da, Almanya ve İtalya. Bunlar silah mühimmat sağlayarak destek oluyorlar. ABD ise arada. Diyor ki, "Burada Rusya ve Fransa, Türkiye ile ciddi bir savaş içerisinde. Onlar bir dövüşsünler yıpransınlar ben arka planda seyredeyim gelişmelerin son safhasında aynı 2. Dünya Savaşı'nda yaptığım gibi devreye girer ve kazanırım.

Peki UMH tarafında kimler var?

Doğrudan destek veren sadece biz varız. Ayrıca Tunus var, bir de Katar dolaylı destekliyor.

