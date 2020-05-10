Son dakika: Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na "Hızlı Metro" Projesi töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Metro hattı tünelinde bugün ışığı görüyoruz. İstanbul Havalimanı'na ulaşım sorunu sona eriyor. Metronun hedeflenenden önce bitmesini diliyorum.

Bayram sonuna kadar acil hastanelerinin açılışını yapacağız.

Önümüzde engel tanımıyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz. Salgın sürecini dostlarımıza destek olarak yaşadık. Bu salgının da üstesinden geleceğiz.

Başladığımız her yeni proje bize büyük heyecan veriyor.

Hizmet yarışını devam ettireceğiz. İstanbul'un anlamını kavramak için tüm kalbinizle kucaklamanız lazım.

İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayanların bu şehre hizmet etmesi zordur. İstanbul'a hizmet etmek, eser kazandırmak imkandan önce inanç meselesi.

İstanbul'un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'un her talebine çözüm getiriyoruz.

Biz sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Bunlara sorun "Sancaktepe'nin yanında havalimanı var mı?" inanın bilmezler. Sağlık için gelenler uçakla gelecek.