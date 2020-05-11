Berber, kuaför ve güzellik merkezleri hizmete başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler, bugün itibarıyla yeniden hizmete açıldı.

Hijyen kurallarının üst düzeyde alınacağı kuaför ve güzelik merkezleri 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Koltuk sayılarını yarıya indiren, iş yerlerini ise sosyal mesafeye göre ayarlayan berber ve kuaförler, her kullanım sonrası makas, makine gibi ekipmanlarını dezenfekte ederek faaliyetini sürdürecek.

Müşteriler randevu ile kabul edilecek, maskesiz kimse içeri giremeyecek

İş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

-İş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için müşteriler randevu ile kabul edilmeli ve müşterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmeli.

-Müşterinin ya da personelin COVID-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştırmak amacıyla müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalı.

-İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalı.

-İş yerinde hizmet verilecek koltuk/ birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı) düzenlenmeli.

-İş yerindeki koltuk/birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmeli.

-İş yerine maskesiz müşteri alınmamalı. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarmalı.

-İş yerinde müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalı.

-İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulmalı.

-Müşteriler, iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalı.

-İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınmalı, ortalıkta bırakılmamalı.

-Müşterilere hizmet verilirken yiyecek ve içecek (su hariç) servisi yapılmamalı.

-İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi şeyler bulundurulmamalı.

-Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa, yüzde 70'lik alkol ile silinmeli. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra yüzde 70'lik alkol ile silinmeli.

-Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalı. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalı. Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalı. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalı.

-Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalı. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmeli.

-Saç kesimi esnasında yüzde ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulmalı.

-Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalı.

-Kasa önünde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmeli.

-Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

-Müşteri isterse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerin yanlarında götürebilecek.