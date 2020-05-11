Fetullah Gülen İran Ermenisi çıktı!

Türkiye'yi 15 Temmuz darbe girişimiyle kana bulayan silahlı terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in soyunun İran Ermenilerine dayandığı ortaya çıktı. Gerçek Hayat dergisinin FETÖ ile ilgili dosya haberinde terörist Fetullah Gülen'in şaibeli soy ağacı ve öz geçmişine de yer verildi. Dosyada Gülen'in soy ağacının İran Ermenilerine dayandığı ifade edilerek şu ifadeler kullanıldı:

PASAPORTTA 'RABİN' YAZIYOR

"Baş terörist Gülen'in babası Ramiz, fiili olarak Van-Erciş-Hevirzok doğumludur. Ancak nüfusa Hasankale olarak yazılmıştır. İran'daki 1852 Babi (Bahai) ayaklanmasına katılanlardan olan baba dedeleri Anadolu'ya kaçmış Ermenidir. Terörist başı Gülen'in annesinin nüfustaki kızlık ismi Rebia idi. Evlendiğinde nüfusta ismi Rabia'ya dönüşmüştür. Mezar taşında Refia yazsa da aile içindeki ismi Rabin'dir. Gülen de 1986 yılında pasaport alırken annesinin bu 3 adından biri olan Rabin'i yazmıştır."