Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında! Seyahat kısıtlaması bitiyor mu?

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından tüm mesaisini yakın kurmaylarıyla Huber Köşkü'nde sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık edecek. Ana gündem maddesini yine koronavirüsle ilgili gelişmelerin oluşturacağı kabinede atılacak yeni adımlar karara bağlanacak.

Erdoğan'ın alınacak haftalık kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacağı toplantıda, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması ve son toplantıda seyahat yasağının kaldırıldığı 7 kente yenilerinin eklenmesi bekleniyor.







Hürriyet'in haberine göre diğer iller için de kademeli ve kontrollü esnetme formüllerinin gündeme geleceği kabinede, 7 ilde son bir haftada yaşanan durumun yanı sıra kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu brifing verecek.

65 YAŞ ÜSTÜ 20 YAŞ ALTI

65 yaş ve üzerindeki yaşlılar için dün 4 saatliğine kaldırılan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda illerden gelen analizler değerlendirilecek. Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.





Toplantıda bugün açılmaya başlanan AVM'ler, berberler ve kuaförlerden sıcağı sıcağına gelen anlık bilgiler de değerlendirilecek. Dünyadaki tablonun da ele alınacağı toplantıda başta turizm, gıda, tarım, ticaret olmak üzere ekonomide yaşanan gelişmeler de değerlendirilecek. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya, Muğla, Aydın gibi turizm sezonunun başlayacağı şehirlerde bazı işletmelerin açılmasına dönük çalışmalarla ilgili kısa vadede uygulanacak planı da sunması bekleniyor. Normalleşme döneminde haftalık ve aylık olarak hayata geçirilecek planlarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bilgi vereceği kabinede önümüzdeki dönemde yoğunluk olmaması ve ikinci dalganın önlenmesine" dönük çalışmalar ele alınacak.