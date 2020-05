Şer dörtgeni

Güvenlik ve Terör Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, ABD'nin Barış Pınarı Harekatı sırasında Türkiye'nin eline geçmemesi için bir gecede Ruslara terk ettiği Tel Rıfat'ta Türkiye'ye karşı kirli bir işbirliği yürütüldüğünü söyledi.

ÖNCELİK BAŞKA YERLER

Tel Rıfat'ta İran'dan gelen Hizbullah ve Devrim Muhafızları'nın PKK'lıları eğittiğini söyleyen Başbuğ, "Bunlar sahadan alınan istihbarat bilgileri. Orada ABD, dolayısıyla İsrail, Rusya ve İran arasında Türkiye'ye karşı çok kirli ve alçakça bir işbirliği var. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekat bölgelerine sürekli sızma girişimleri, terör saldırıları gerçekleşiyor. Bunları yapan teröristler Mümbiç ve Tel Rıfat bölgesinden gelen teröristler. Mehmetçik her saldırıya başarıyla karşı koyuyor. Bu terör girişimleri ve karşılığında elde edilen başarı gündemde kaybolup gidiyor ama o bölgelerde halen devam eden çok ciddi bir mücadele var. Öte yandan en son Afrin'de 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı da buradan gelen teröristler yaptı" dedi. İşte Başbuğ'un açıklamaları:

İdlib Harekatı'ndan sonra Ruslarla bir ateşkes anlaşması yaptık. Şu an oradaki son durum nedir, önümüzdeki süreçte İdlib'e yönelik yeni bir harekat söz konusu olabilir mi? Sahadan aldığım bilgiler Rusya ile Şam rejimi arasında ciddi bir krizin başladığı yönünde. Esed rejimi Rusya'yı hedef alan ciddi cümleler kuruyor. Neler olacak bekleyip göreceğiz. Şu an Türkiye'nin de odaklandığı çok nokta var, Libya, Doğu Akdeniz, virüs salgını, Irak'taki terörle mücadele, ekonomik terör saldırısına karşı verilen ataklar, içerideki darbe söylemleri gibi... Şu an öncelik başka yerler ancak orada yürüyen bir mücadele var bu mücadelede işler yolunda gidiyor. Ters gittiği an hemen yeni bir harekat yapabiliriz.

Coşkun Başbuğ

PKK'LILARA EĞİTİM

Son dönemde Barış Pınarı Harekatı bölgesi ile Afrin'e terör saldırısı girişimleri oluyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir bombalı saldırıda Afrin'de onlarca kişi yaşamını yitirdi. Bu bölgede durum nedir? Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki kazanımlarını geri döndürmek isteyen Siyonist bir kanat var. Arka planda yine bekleyen bir Rusya var. Hiçkimse bu bölgede bizim başarımızı istemez. Bu yapılar doğrudan karşınıza çıkamasa da dolaylı yoldan sizin iradenizi yoklarlar. Tel Abyad, Resulayn ve Afrin'de süreki eylem girişiminde olan PKK/YPG/SDG'li teröristlerle karşı-laştık. Afrin'deki o kanlı saldırıdan önce sahadan alınan istihbarat vardı. Buna göre İranlı bir kısım Hizbullah, bir kısım Devrim Muhafızı 40-50 kişilik bir grubun Tel Rıfat'ta PKK'lı teröristlere eğitim verdiği şeklinde çok net bir bilgi var. Burada dikkat edilmesi gereken bu eğitimden çok, sahadaki kirli işbirliği.

GİZLİ BİR DOSTLUK VAR

Tel Rıfat, Rusya'nın kontrolünde. Ruslar da mı bu işin içinde? Bakın, burada ABD, dolayısıyla İsrail ve ayrıca Rusya ile İran'ın sahada bize karşı kirli bir işbirliği var. Türkiye'ye karşı şer dörtgeni oluşturmuş durumdalar. Biz Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'ı ele geçirince ABD, daha önce bize bir türlü bırakmak istemediği Mün-biç ve Tel Rıfat'ı bir gecede Rusla-ra terk etti. Hani ikisi düşman veya hasım ülkeydi? Şimdi ise, o bölge-de bir de İran çıktı ortaya. Sözde İran ile İsrail görünürde birbirlerinin en büyük düşmanları. Lafa geldi mi bir-birleri için böyle söylerler ama bugü-ne kadar birbirlerine tek bir man-tar tabancası dahi patlatmış değiller. İran, böyle diye diye bölgedeki sünni Müslümanları öldürüyor. İsrail de aynı şekilde yine Müslümanları hedef alıyor. Yani aralarında aslında gizli bir dostluk var. Burada İran'dan gelen Hizbullah komu-tanları ve Devrim Muhafızları, şimdi PKK'yı eğitiyor. Zaten Barış Pınarı ve Afrin bölgesine yönelik PKK/YPG/SDG'den gelen terör sal-dırısı girişimleri hep Tel Rıfat ve Münbiç'ten alıyoruz. Afrin'e yapılan kanlı saldırı da o bölgeden geldi.



'AYAK OYUNLARI BİTMİYOR'

Irak'taki terörle mücadele çalışmalarımız nasıl devam ediyor? Irak coğarafyası, Suriye'ye göre çok daha başarılı ilerliyor. Terörün merkezi Kandil'de çok ciddi başarı sağlandı. Pençe harekatı ile elde edilen alan hakimiyetini birleştirdiğiniz zaman her ne kadar dillendirilmese de Suriye'de kurmak istediğimiz koridorun Irak'ta gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ama ayak oyunları da bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Barzani ve Talabani'ye bağlı 5 kamyonun yardım adı altında terörün eğitim üssü haline gelen Mahmur Kampı'na malzeme götürdüğü tespit edildi.



"TERÖR YAZ SONU 'BİTTİ' DİYECEĞİZ"

Yurt içindeki terör mücadelesi ne durumda? Terörle mücadelede şu an en iyi noktada olduğumuz yer yurt içi. Yurtiçi, yurt dışına nazaran çok daha iyi gidiyor. Örgüt, içeride havlu atmış durumda. Katılım çok az. Kato Dağı'nda son 30 yılın en büyük cephaneliği ele geçirildi. Yurt içinde yaklaşık 500 civarında terörist kaldı. Yurt içinde terör belası bana göre yaz sonunda 'bitti' diyeceğiz. Tabii bu terörün tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Bu mücadele bataklığı tamamen kurutana kadar yıllarca sürecek.

Erhan GÜLENÇ