Sokakta ve mutlu!

Korona virüs tedbirleri nedeni ile en büyük risk grubu içerisinde oldukları için sokağa çıkmaları yasak olan grupta yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, dün ilk kez sokağa çıktı. 21 Mart'tan bu yana evde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sabah saat 11.00 ile 15.00'da adeta sokaklara akın etti.

BANKA KUYRUĞUNDA

Aylar sonra ilk kez, 4 saatliğine sokağa çıkmanın sevincini yaşayan yaşlılar, özellikle deniz kenarında güzel ve güneşli havanın tadını çıkardı. Kimileri de aylardır çekemedikleri emekli maaşlarını almak için gittikleri bankalara ait bankamatikler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dışarı çıkamayan gençlere inat hem yürüyüş yapan hem de çimlere uzanan yaşlıların hallerinden oldukça memnun oldukları gözlendi. VİRÜS bulaşma riski olduğu için haftalardır sokağa çıkamadıklarını, neredeyse evde yürümeyi unuttuklarını söyleyen yaşlılar, uygulamanın genişletilerek hafta içi de en az 1 saatliğine dışarı çıkmaları için kendilerine müsaade edilmesini istedi.

İzmir Alsancak Gündoğdu Meydanı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yürüyüş yapmak ve hava almak için çıkan yaşlılarla doldu.

METİN BURMALI/ SEBAHATTİN ALP/

NERMİN UÇTU/ CÜNEYT

HASÇELİK/ KAZIM YÖRÜKCE/

SUAT SALGIN /ÖMER

KUNDAKÇI/ NADİR UYSAL