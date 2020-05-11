Virüsle mücadelede Türkiye farkı

Korona virüsle mücadelede diğer ülkelerden daha farklı bir yol izleyen Türkiye yine farkını ortaya koyuyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ve Prof. Dr. Levent Yamanel, tıbbi tedavi ve insan temalı uygulamaları ile dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Türkiye'nin bu süreçte kıskanılacak başarılara imza attığını belirtti.

İŞTE GURUR VEREN O FARKLAR

Virüsün Türkiye'de görüldüğü 10 Mart'tan itibaren Türkiye'nin dünyaya insani ve tıbbi ders verdiğini belirten Prof. Dr. Yamanel sırasıyla Türkiye'nin farklarını şöyle sıraladı:

1-HER HASTAYA İLAÇ

Diğer ülkelerde yoğun bakımda yatan hastalara ilaç veriliyor. Biz testi pozitif çıkan her hastaya uyguluyoruz. İlaç sıkıntımız yok. Geldiğimiz nokta iyi. Erken ilaca başlayarak yoğun bakıma geçişler ve solunum cihazına bağlanma oranı da düştü. Entübe hastaların yüzde 50'si kaybediliyordu. İlaca hemen başlayarak bu oranı düşürdük. Türkiye'nin uyguladığı bu yöntem dünyaya örnek oldu.

2- FİLYASYON MUCİZESİ

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın korona virüsle mücadelede vaka hızının düşüşe geçmesindeki en önemli başarının filyasyona ait olduğunu belirtmesinin ardından gözler bu işi yürüten filyasyon ekiplerine çevrildi. Türkiye'de binlerce kişilik ekip tek tek hastaların son temas ettiği kişilerin listesini çıkarıyor. Bu kişiler bulunarak ateş, öksürük gibi semptomları olup olmadığı öğreniliyor. Temaslı listesindekiler karantinaya alınarak virüs bulaşmışsa başkalarına da geçmesi önleniyor.

3- PRON POZİSYONU

'Pron pozisyonu' adı verilen bir yöntem, hastaların imdadına yetişiyor. Özellikle oksijen oranı kötüleşen hastalar pron vaziyette (yüzü koyun) yatırılarak akciğerlerin havalandırılması sağlanıyor. Gereken tedaviye yanıt vermeyen hastalar yoğun bakıma kaldırılıyor. Burada 24 saat kesintisiz şekilde pron yatışları sağlanıyor. Aktif ilaç ve oksijen tedavisinin yanı sıra bazı hastalar durumlarına göre entübe de ediliyor.

4- ÜCRETSİZ TEDAVİ

Tüm dünyada ve özellikle ABD'de binlerce dolar ödemelerin yapıldığı korona virüs mücadelesinde Türkiye dünyada hiç bir ülkenin yapmadığını yaptı. Bakanlar Kurulu kararı ile korona virüse yakalanan herkesin tedavisi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan ücretsiz yapıldı. Kararla birlikte, kişisel koruyucu ekipman, hastalığın tespitinde kullanılan testler, kitler, ekipmanlar ile ilaçlardan herhangi bir ücret alınmadı.

Prof. Dr. Levent Yamanel

5- MASKE-KOLONYA

Virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı koordinesinde hemen maske satışı ihracatı yasaklanarak ücretsiz dağıtıldı. 65 yaş üstü başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın evlerine kadar kolonya ve dezenfektasyon gönderildi. Maske takılması zorunlu hale getirildi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü

6- İNSANİ DESTEKLER

Türkiye salgın sürecinde insani yardım başarılarıyla da farkını gösterdi. Esnafa ve vatandaşa kredi desteği, bakkal ve marketlerdeki veresiye defterlerinin kapatılması, ihtiyacı olan ailelere erzak, yaşlıların evlerine vefa grubu ile ihtiyaçların tek tek gönderilmesi ilk başta akla gelenler.

'SINAVDAN YÜZ AKIYLA GEÇTİK'

"Ölüm oranlarımız Avrupa ülkelerine göre çok düşük kaldı" diyen Prof. Özlü, "İyileşen hasta sayılarımız artıyor, kayıplarımız ve yeni vaka sayılarımız da azalıyor. Bu süreç bittikten sonra bütün dünya, Türkiye'nin bu salgındaki başarısını konuşacak. 'Siz neyi farklı yaptınız' diye soracaklar. Bunlar yayın olacak, dünyayla paylaşılacak. Türkiye'nin sağlık sistemi bu sınavdan yüz akıyla çıktı ve tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir performans sergilediler" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL

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