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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika... sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

12.05.2020, 19:57 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020,20:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70'İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerini kullandı.

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