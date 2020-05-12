Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70'İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerini kullandı.
Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70'İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0naqY0mszC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020
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