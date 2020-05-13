Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
"Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 13, 2020
13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/8Xtyd4hRfV
Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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