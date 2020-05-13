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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı paylaşımı

'dan paylaşımı

sosyal medya hesabından 'nı kutladı. Erdoğan, "Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz. 13 Mayıs ’nı tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı paylaşımı

13.05.2020, 23:03 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,23:15

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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