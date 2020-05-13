Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı paylaşımı

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.



13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/8Xtyd4hRfV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 13, 2020