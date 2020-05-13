  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Ölümcül kene tehlikesi erken hortladı

Ölümcül tehlikesi erken hortladı

Koronavirüs salgını kadar hastalığına karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. , vakaların dört kat arttığını söyledi.

Ölümcül kene tehlikesi erken hortladı

13.05.2020, 08:53

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarının Sivas'ta geçen seneye nazaran büyük artış gösterdiğini söyledi.

VAKA SAYISI 4 KAT ARTTI

2019 yılında ilk vakanan 17 Nisan'da görüldüğünü ifade eden Çetin, bu sene ise 19 Mart'ta ortaya çıktığını belirtti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre vakalarda dört kat artış olduğunun altını çizen Çetin, en az koronavirüs kadar KKKA hastalığına da dikkat edilmesini istedi.

"Virüslerle yaşamak zorundayız" diyen Prof. Dr. Çetin "Geçen sene bu zamana kadar altı olan vakasa sayısı şu anda 35'e ulaştı. On beş hastamız yatıyor. Bir kısmı tedavi oldu. Malesef 72 yaşında Şarkışla'dan gelen bir amcamız hayatını kaybetti. Bir şekilde hayvanlar üzerindeki kene miktarını azaltmamız gerekiyor, ikincisi de kene olma ihtimali olan yerlerde mutlaka çoraplarımızı pantolonların üstüne çekerek vücuda girmesini engellemeliyiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ölümcül kene tehlikesi erken hortladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA