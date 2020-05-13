T3 Vakfı, İBB ile hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshetti!

T3 Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ''Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik. Bir DENEYAP öğrencimizin bile eğitimini aksatmayacak, gönüllülerimizle #MilliTeknolojiHamlesi yolculuğumuza devam edeceğiz.'' ifadeleri kullanıldı.
Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik.— TR Teknoloji Takımı (@T3Vakfi) May 13, 2020
Bir DENEYAP öğrencimizin bile eğitimini aksatmayacak, gönüllülerimizle #MilliTeknolojiHamlesi yolculuğumuza devam edeceğiz. pic.twitter.com/7R7zMbvrZb
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik." denildi.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek." dedi.
Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık#Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek
Bir gönüllümüzün dahi alın teri heba olmayacak#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz! https://t.co/nV7IxffIcp — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 13, 2020
Bir gönüllünün dahi alın terinin heba olmayacağını belirten Bayraktar, "#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Çelik, ''İftiraya sessiz kalanla işbirliği yapılmaz. "Kötülük siyaseti" gençlerin ufkunu karartamaz...'' ifadelerini kullandı.
İftiraya sessiz kalanla işbirliği yapılmaz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 13, 2020
"Kötülük siyaseti" gençlerin ufkunu karartamaz... #MilliTeknolojiHamlesi yoluna devam ediyor, edecek...
Bu ülkenin çocuklarını kimse bu ülkenin ufkundan ayıramayacak. @Selcuk @T3Vakfi https://t.co/9kRMrANFd9
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