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Haberler Gündem MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: Üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

'ten 'ın kuzeyinde operasyon: Üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (), 'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda /'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi adlı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: Üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

14.05.2020, 17:22

PKK'ya nefes aldırmayan MİT, sınır ötesi operasyonlarıyla örgütün önemli isimlerini etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor.

PKK/KCK'nin uzun süredir takip edilen sözde Mahmur alan üst düzey yöneticisi YJA-Star Mahmur Cephe Sorumlusu "Berivan Sarya" kod adlı Galya Bekir'in yerinin tespit edilmesi üzerine MİT operasyon için harekete geçti.

PKK'lı Galya Bekir, Irak'ın kuzeyindeki Karakoçak dağı Miştenur tepesine 15 Nisan'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

18 YILDIR ÖRGÜTTEYDİ

Teröristin PKK'ya 2002'de Suriye'den katıldığı, sorumlu seviyede Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Örgütün silahlı kadın yapılanmasının önde gelen sorumlularından olan teröristin etkisiz hale getirilmesiyle bölgedeki kadın kadrolar arasındaki emir komuta zincirinin zayıflaması ve örgütün tecrübeli kadro bulmakta sorun yaşaması bekleniyor.

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