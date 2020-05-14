Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu anki şartlarda salgın kontrol altında" dedi. Maske kullanımı ve sosyal mesafe uyarısında bulunan Koca, "Pandemi sürecindeyiz. Alışveriş kuyruğuna girmek, pazar kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir" ifadelerini kullandı. Koca, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" şeklindeki bir soruya da "Bu bir hükümet kararı. Salgının seyri bunda etkili olacak. Şu anda bu konu Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi" yanıtını verdi. Dünyanın gözünün Türkiye'de olduğunu söyleyen Koca, özetle şunları söyledi: Salgının yarınlarını tehdit ettiği toplumların gözü Türkiye'de. Bu başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz ölçülerde sizlersiniz. Bazı kısıtlamalar hayat korudu. 8 haftalık mücadele uzun ve yorucu değildir. Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir. Karıştığımız kalabalıktan, girdiğiniz kuyruktan salgın yeniden uç verebilir. İnsanlık daha önce böylesiyle karşılaşmamıştı. Salgın bizi izole olmaya, kontrollü yaşamaya zorluyor. Şüphelilere test yapılması bulaşma hızını düşürmüştür. Bugün sayıları 6239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz riskli 722 bin kişiye ulaştılar. Virüs kapması muhtemel kişiler izole edildiler. Eğer bunu yapmamış olsaydık hastalık yayılırdı.

KONTROL ALTINDA

Şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Türkiye korona virüsle mücadelesinde birinci dönemini tamamlamıştır. Mücadelemizin ikinci dönemindeyiz geldiğimiz nokta o kadar umut verici ki sanayi bölgelerinde test laboratuvarları açıyoruz. Eski günler tam olarak geri dönmüyor. Yeni normaller keşfediyoruz. Salgını yeneceğiz ama virüsle savaşırken ondan yeni şeyler öğreniyoruz.



İYİLEŞEN HASTALARIN SAYISI 100 BINI AŞTI

Sağlık Bakanı Koca, 13 Mayıs'a ait Türkiye'deki korona virüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre, dün 33 bin 332 test yapıldı ve bin 639 yeni vaka tespit edildi. Toplam test sayısı 1,5 milyona yaklaştı. 58 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 3 bin 952'ye çıktı. Dün 2 bin 826 kişi daha iyileşti ve toplam iyileşen hasta sayısı 101 bin 715'e ulaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayımız ise binin altına düşerek 998 oldu.