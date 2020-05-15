Polis adaylarına müjde geldi. 2020 yılında polis olmak isteyenler için önemli bir haber geldi. En az lise mezunu 12 bin 500 polis alımı bekleniyor. PMYO, POMEM ve PAEM kapsamında polis okullarına en az lise mezunu adaylar arasından polis ve komiser yardımcısı alımı yapılacak. Polis memuru ve komiser yardımcısı kadrolarına yapılacak alımlarda başvurular öncesi kritik değişiklikler yapıldı. Polis olmak için öncelikle belirlenmiş kriterler doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavı geçmeli; ardından fiziki yeterlilik sınavını da geçmelisiniz. Daha sonra verilen belli bir eğitimden geçerek polis mesleğini icra etmeye başlayabilirsiniz. Peki yeni polis alım şartları ne oldu? 2020 polis alımları ne zaman? 2020 PMYO, POMEM, PAEM alımları ne zaman? POMEM şartları neler? İşte detaylar...

RESMİ GAZETE 'DE YAYIMLANDI

24 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete sayısında PMYO, PAEM ve POMEM polis alımlarında değişiklik yapıldığına yer verildi. Yapılan değişiklikler şu şekilde:

YENİ POLİS ALIMLARI GELECEK

Bu değişiklikler sonrası PMYO polis alımı ile POMEM polis alımları bekleniyor. PMYO 'lara en az lise mezunu adaylar arasından 2500 polis alımı yapılacak. Öte yandan POMEM 'lere de polis alımı yapılması planlanıyor. Ancak POMEM 'lere yapılacak polis alımının pandemi salgını sonrası yapılması bekleniyor.

POLİS NASIL OLUNUR?

Polislik eğitimi farklı kategoriler doğrultusunda verilmektedir. Bu kategoriler lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları olarak değişkenlik gösterir. Buna bağlı olarak 6 ay ila 2 yıl arasında farklı süreler doğrultusunda polislik eğitimi verilir.

- Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) ile 6 ay eğitim,

- Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ile 2 yıl eğitim,

- Polis amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ile 11 aylık eğitim,

Bu kurumlardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanını elde edebilirsiniz. Tabii bu konuda Polis olmanın şartları eğitim kurumunun kriterlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu kriterleri taşıyan hem kız hem de erkek adaylar yapılan sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak ayrılır. Herhangi bir sebepten dolayı asil olarak sürece devam ettirmeyen kişilerin yerine yedeklerden alım yapılır.

POLİS OLMANIN ŞARTLARI

2020 yılı için özellikle Emniyet Teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği kapsamında değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan değişiklik ile sağlık kurulu raporunda değişiklik yapıldı. Polis okullarından mezun olup ilk defa polislik mesleğini icra edecek kişiler, A-B-C- dilim şartlarını taşıyan kişiler buna göre sınıflara ayrılarak hizmet edecekleri yerlere atanacaklar. Onun dışında belli başlı polis olma şartları 2020 yılı içinde geçerliliğinin sürdürüyor.

- T.C. vatandaşı olmak.

- Lise, Lisans ve ön lisans mezunu olmak.

- Yurtdışı okullardan mezun olan kişiler için denklik belgesi.

- Gerekli KPSS taban puanı geçmek.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- 30 yaşından gün almamış olmak.

- Fiziki şartlarda aranan nitelikler arasında erkek 167 cm, kadın adayların ise 162 cm'den uzun olması.

- Tüm adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşıması, silah taşımaya engel bir durumun bulunmaması ve herhangi bir yüz kızartıcı ceza almış olmaması gerekiyor.

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

PMYO HAKKINDA

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan PMYO giriş sınavu ön başvuru şartları şöyle;



a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (260,00) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,00) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2018) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1993 – 01 Ekim 2000 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,"

ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak