Gönüllü öğretmenler maske üretiyor

Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, korona virüsle mücadele kapsamında gönüllü olarak cerrahi maske üretiyor. Okul Müdürü Ekrem Aras, "Okul olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek istedik. Öğretmenlerimiz vefa örneği gösterdi ve bu sosyal sorumluluk projesinde yer almak istedi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

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