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uyardı! vatandaşların saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın ’ın talimatıyla, ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12:00- 18:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek" denildi.

Meteoroloji uyardı! 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti

15.05.2020, 22:27

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12:00- 18:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12:00-18:00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir" denildi.

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