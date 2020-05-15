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Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber yayımladı

normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber yayımladı

Normalleşme sürecinde uygulanacak Kovid-19 tedbirlerine ilişkin tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı. Rehberlere bakanlığın hazırladığı internet sitesinden ulaşılabilecek.

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber yayımladı

15.05.2020, 09:32

Normalleşme sürecinde uygulanacak Kovid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı.

REHBERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

İşte bakanlığın yayımladığı 13 başlık altındaki maddeler...

- COVID-19 Kapsamında Madenlerde Alınacak Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri

- COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri

- COVID-19 Kapsamında Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Şantiyelerde Alınacak Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler

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