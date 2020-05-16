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65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman sokağa çıkacak? Sokağa çıkma saatleri değişti mi? Hangi saat aralığında sokağa çıkacaklar?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, geçtiğimiz hafta pazar günü belli saat aralıklarında sokağa çıktı. Bu hafta pazar günü yine belli saat aralıklarında dışarı çıkabilecekler. Ancak 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkış saatlerine düzenleme getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman sokağa çıkacak? Sokağa çıkma saatleri değişti mi? Hangi saat aralığında sokağa çıkacaklar?

65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman sokağa çıkacak? Sokağa çıkma saatleri değişti mi? Hangi saat aralığında sokağa çıkacaklar?

16.05.2020, 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020,11:01

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bu hafta da izinli olarak sokağa çıkabilecek. Ancak havaların aşırı sıcak olması nedneiyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerine ilişkin düzenleme yapıldı. 65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman sokağa çıkacak? Sokağa çıkma saatleri değişti mi? Hangi saat aralığında sokağa çıkacaklar? İşte detaylar...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12:00- 18:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12:00-18:00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir" denildi.

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