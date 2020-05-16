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Atama kararları 'de

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rektörlüğü ve Kurumundaki atama kararları 'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

16.05.2020, 09:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl atandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Recep Duman ve Zekiye Didem Erez, Seyit Ahmet Bağmancı, Sabri Akdeniz Sarı, Osman Temel ve Mustafa Alp Güleç getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Necmi Özben, Personel Genel Müdürlüğüne Ahmet Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğü Yardımcılığına Adem Dinç ve Mehmet Ertuğrul Karsu, Strateji Geliştirme Başkanlığına İhsan Çimen ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fatih Taşdelen atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Cemil Turan görevden alınarak yerine Emin Özkan'ın ataması yapıldı.
Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliği'ne İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Velidedeoğlu görevlendirildi.

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