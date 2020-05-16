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Başkan Erdoğan üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı

Son dakika... , üs bölgesinde askerlerle iftar yapan ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Başkan Erdoğan üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı

16.05.2020, 20:53 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020,21:25

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Bakan Soylu ile telefonda konuşan Erdoğan şu mesajları iletti:

Sayın Bakanım, sayın komutanlar, sayın komandolarımız, kardeşlerimiz öncelikle Ramazan ayını kutluyorum. Şu an da tam böyle terörle mücadelenin uç noktasındasınız. Allah yar yardımcımız olsun inşallah. Sizin ortaya koyduğunuz bu duruş, bu mücadele Allah'ımıza hamdolsun bizi çok farklı bir noktaya getirdi. Terörle mücadelede sizin bu duruşunuz inanıyorum ki teröristleri tamamen onları yokluğa mahkum ettiği gibi, özellikle milletimizin size olan bağlılığını, size olan sevgisini devamlı arttırmaktadır. Koronavirüs belasının olduğu bu dönemde hakikaten farklı bir mücadele sürüyor. Sizler bu mücadelenin yapıldığı dönemde hem bu mücadeleyi hem de teröre karşı mücadeleyi sürdürüyorsunuz. Allah yardımcımız olsun inşallah.

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