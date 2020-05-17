Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına dakikalar kala sosyal medyadan önemli bir mesaj paylaştı. Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Koronavirüse karşı başarımızda, 65 YAŞ ÜSTÜ OLARAK, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için MASKE takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralına mutlaka uyun.

Koronavirüse karşı başarımızda, 65 YAŞ ÜSTÜ OLARAK, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için MASKE takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralına mutlaka uyun. pic.twitter.com/ecSJ2A4mpv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 17, 2020