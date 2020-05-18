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Haberler Gündem Bakan Koca duyurdu! Perşembe günü açılıyor

Bakan Koca duyurdu! Perşembe günü açılıyor

, "Başakşehir . Şimdiden hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca duyurdu! Perşembe günü açılıyor

18.05.2020, 14:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık altyapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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