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Milli açıkladı: 'ın kuzeyinde 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli , 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

18.05.2020, 15:28 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,15:39

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

AA

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