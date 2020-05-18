Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HP8sYw3usR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2020
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.
AA
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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